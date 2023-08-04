"الأهلي" قريب من التعاقد مع الإيفواري فرانك كيسي لاعب برشلونة

وأشارت أن اللاعب سيخضع الإيفواري، للفحوصات الطبية، الأسبوع المقبل، تمهيدًا للتوقيع رسميًا مع النادي الأهلي، الذي اتفق مع اللاعب وناديه على الانتقال إليه بصفقة تُقدّر بنحو 75 مليون يورو.