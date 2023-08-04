"الأهلي" قريب من التعاقد مع الإيفواري فرانك كيسي لاعب برشلونة

بات الإيفواري فرانك كيسي لاعب وسط فريق برشلونة، على أعتاب الانضمام لدوري روشن السعودي للمحترفين، خلال الانتقالات الصيفية الجارية.
وذكرت مصادر إعلامية أن نادي الأهلي السعودي توصّل مع نظيره برشلونة الإسباني؛ لاتفاق شفهي على ضم لاعب الوسط الإيفواري فرانك كيسي، مقابل 15 مليون يورو.
وقال فابريزيو رومانو خبير الانتقالات والصحفي الإيطالي الموثوق: "فرانك كيسي للأهلي، تم التوصل أخيرًا إلى اتفاق شفهي مع برشلونة مقابل رسوم تبلغ 15 مليون يورو".
وأضاف رومانو: "يبقى الأهلي و برشلونة على اتصال للتحقق من الوثائق ثم توقيع الصفقة في الساعات المقبلة، وسيوقع كيسي صفقة مدتها ثلاث سنوات، صالحة حتى يونيو 2026".
ووفقًا لموقع (Foot Mercato)، فإن اللاعب سيسافر اليوم إلى باريس للخضوع لفحوصات طبية، قبل انضمامه للفريق السعودي لوضع الرتوش الأخيرة في عقده.
وذكرت صحيفة "الرياضية"، فإن أهلي جدة سيتعاقد مع فرانك كيسي لمدة 3 سنوات، براتب سنوي يصل إلى 20 مليون يورو، وبالتالي سيكون إجمالي قيمة الصفقة 75 مليون يورو، يحصل برشلونة منهم على 15 مليونًا فقط.
وأشارت أن اللاعب سيخضع الإيفواري، للفحوصات الطبية، الأسبوع المقبل، تمهيدًا للتوقيع رسميًا مع النادي الأهلي، الذي اتفق مع اللاعب وناديه على الانتقال إليه بصفقة تُقدّر بنحو 75 مليون يورو.
وبذلك سيكون "كيسي" خامس التعاقدات الصيفية لأهلي جدة على مستوى اللاعبين الأجانب، بعد التعاقد مع السنغالي إدوارد ميندي، حارس تشيلسي الإنجليزي، والبرازيلي روبرتو فيرمينيو، مهاجم ليفربول الإنجليزي، والجزائري رياض محرز، جناح مانشستر سيتي الإنجليزي، والفرنسي آلان ماكسيمين لاعب نيوكاسل السابق.