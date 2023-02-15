الهلال: "الشهراني" يبدأ برنامجه العلاجي.. والفرج واليامي يشاركان بالتدريبات الجماعية

استأنف الفريق الكروي الأول بنادي الهلال اليوم الأربعاء تدريباته، وذلك بعد أن منح مدير الجهاز الفني الأرجنتيني " دياز" اللاعبين راحة لمدة يومين بعد عودتهم من بطولة كأس العالم للأندية، حيث تركزت الحصة التدريبية على الجوانب اللياقية والفنية.