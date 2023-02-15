الهلال: "الشهراني" يبدأ برنامجه العلاجي.. والفرج واليامي يشاركان بالتدريبات الجماعية

استأنف الفريق الكروي الأول بنادي الهلال اليوم الأربعاء تدريباته، وذلك بعد أن منح مدير الجهاز الفني الأرجنتيني " دياز" اللاعبين راحة لمدة يومين بعد عودتهم من بطولة كأس العالم للأندية، حيث تركزت الحصة التدريبية على الجوانب اللياقية والفنية.
واشتمل مران الأزرق على تدريبات لياقية، تطبيقات تكتيكية، مناورة فنية.
من جانب آخر بدأ اللاعب ياسر الشهراني برنامجه العلاجي في عيادة مستشفى المملكة بمقر النادي، فيما شارك الثنائي سلمان الفرج وحمد اليامي في التدريبات الجماعية، وذلك بعد أن أنهيا برامجهما العلاجية والتأهيلية.
وشهد الجزء الأول من المران مشاركة اللاعب محمد البريك، قبل أن يكمل مرانه بتدريبات لياقية، في حين خضع الدولي البيروفي أندري كاريلو لجلسة علاجية في العيادة، نظير شعوره بآلام في مفصل القدم.
وأدى الدولي الكولومبي جوستافو كويلار برنامجه العلاجي في النادي الصحي وصالة الإعداد البدني، نظير تعرضه لكدمة في الجنب أثناء مجريات لقاء الهلال وريال مدريد الإسباني.
وينتظر الفريق مباراة في غاية الأهمية، الاثنين القادم، أمام شباب الأهلي الإماراتي، في دور ثمن النهائي لبطولة دوري أبطال آسيا، على ملعب الجنوب في قطر.