أمير جازان يتسلّم شعلة دورة الألعاب السعودية 2023

وأعلن أمير منطقة جازان انطلاق الشعلة من إمارة منطقة جازان، مروراً بالقلعة الدوسرية، وصولاً لجزر فرسان، لتختتم جولتها بقرية القصار بمحافظة فرسان. بعد أن تناوب عليها عدد من أبطال المملكة في عدد من الرياضات، ومنهم بطل المنتخب السعودي الأولمبي للكاراتيه طارق حامدي، وبطل ألعاب القوى يوسف مسرحي، صاحب الرقم القياسي الآسيوي في سباق 400 متر، وبطل ألعاب القوى البارالمبية حيدر سلامي، ولاعبة كرة القدم رندا شتيفي، ولاعب المنتخب السعودي للجوجيتسو عبدالملك آل مرضي، وبطل المملكة في اختراق الضاحية لدرجة الشباب صالح العبد.