لمدة ثلاث سنوات.. "سرك" راعيًا ذهبيًّا لنادي الأهلي

وأشار إلى أن هذه الاتفاقية أكثر من مجرد رعاية، بل تعاون متكامل واستراتيجي بين نادي الأهلي والشركات الوطنية، خاصة أن الاتفاقية تنصّ على تحقيق العديد من الأهداف التي من شأنها الارتقاء بالعلامة التجارية لـ"سرك" وإيصالها إلى الوسط الرياضي؛ من خلال مجموعة من الأنشطة الترويجية التي تهدف إلى زيادة الوعي في كل ما يخصّ عمليات الاستدامة والمحافظة على البيئة.