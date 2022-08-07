رئيس الاتحاد العربي "الفيصل" يهنئ المنتخب السعودي باللقب العربي

هنَّأ الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم، المنتخب السعودي بعد فوزه بكأس العرب لمنتخبات الشباب تحت 20 عامًا في نسختها الثامنة؛ وذلك عقب تغلُّبه على المنتخب المصري بنتيجة 5-3 بركلات الترجيح في اللقاء الذي جمعهما في نهائي البطولة التي اختُتمت اليوم الأحد في مدينة أبها بالمملكة العربية السعودية، متمنيًا التوفيق للمنتخب المصري في المنافسات المقبلة.