الليلة قمة آسيوية "بنكهة سعودية" .. الاتحاد بالأرض والجمهور "يتربص" بالهلال

يحل فريق الهلال الأول لكرة القدم، ضيفًا مزعجًا على نظيره الاتحاد، اليوم الثلاثاء، وتحديدًا عند العاشرة مساءً، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية "الجوهرة المشعة" في جدة، ضمن إياب ربع نهائي دوري أبطال آسيا.