الليلة قمة آسيوية "بنكهة سعودية" .. الاتحاد بالأرض والجمهور "يتربص" بالهلال

يحل فريق الهلال الأول لكرة القدم، ضيفًا مزعجًا على نظيره الاتحاد، اليوم الثلاثاء، وتحديدًا عند العاشرة مساءً، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية "الجوهرة المشعة" في جدة، ضمن إياب ربع نهائي دوري أبطال آسيا.
الاتحاد يتسلح بعاملي الأرض والجمهور في "الكلاسيكو" المنتظر أمام الهلال ، ولكنه "أي الاتحاد" يفتقد لخدمات مهاجمه "كريم بنزيما" لعدم جاهزيته، وكذلك "كانتي" لنيله بطاقة حمراء في لقاء الرياض، الذي انتهى هلاليًا 2 / 0.
في المقابل يأمل الهلال مواصلة "سلسلة الانتصارات" على مختلف الأصعدة المحلية والقارية، كما أنعشت عودة "سالم الدوسري" تدريبات الأزرق، والذي بات جاهزًا لمشاركة فريقه.
ومن المتوقع أن تحظى القمة الآسيوية "بنكهة سعودية" حضور جماهير كبير يتجاوز الـ 40 ألف متفرج، حيث يحتاج الاتحاد إلى الفوز بنتيجة 3 أهداف من أجل حسم بطاقة التأهل .
وينتظر العين الإماراتي الفائز من قمة الليلة في دور نصف النهائي "الخليجي"، بعد أن أزاح النصر السعودي من دور ربع النهائي أمس.