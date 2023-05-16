في قمة "الكلاسيكو".. "الهلال" يوقف قطار "الاتحاد" ويمنح "النصر" فرصة التتويج باللقب

أوقف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، قطار نادي الاتحاد السريع نحو لقب الدوري، بعدما تعادل معه وذلك في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم على ملعب الأمير فيصل بن فهد في الملز.
وانتهت المباراة التي جمعت الفريقين ضمن مباريات الجولة 27 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين بتعادل الفريقين بهدفين لكل منهما.
أهداف المباراة سجلها للاتحاد اللاعب ايغور كورنادو في الدقيقة 9 واللاعب أحمد بامسعود في الدقيقة 30 قبل أن ينجح مصعب الجوير في تسجيل هدف الهلال في الدقيقة 41 ويتعادل ميشيل ديلغادو للأزرق في الدقيقة 94.
بتلك النتيجة يرفع الاتحاد رصيده من النقاط للنقطة رقم 63 كما ارتفع رصيد الهلال عند النقطة رقم 50.
بتلك النتيجة يحتل الاتحاد صدارة المسابقة بفارق 3 نقاط فقط عن النصر.