في قمة "الكلاسيكو".. "الهلال" يوقف قطار "الاتحاد" ويمنح "النصر" فرصة التتويج باللقب

أوقف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، قطار نادي الاتحاد السريع نحو لقب الدوري، بعدما تعادل معه وذلك في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم على ملعب الأمير فيصل بن فهد في الملز.