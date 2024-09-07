حلَّ ثالثًا في أول مشاركة بمهرجان ولي العهد للهجن.. "زاهر": سأحكي تجربتي لأصدقائي بمصر

ويحكي خالد زاهر قصة دخوله هذا المجال بقوله: "حضرت مسابقات عدة للهجن في السعودية، وكان في مخيلتي أن الموضوع عبارة عن هجن تتسابق وينتهي الأمر، لكن اكتشفت أن الموضوع مختلف تمامًا، وأكبر من ذلك بكثير لمن يدخل المجال ويجالس منسوبيه، من حيث التنظيم في المسابقات، الزوار، الجماهير، طريقة التسجيل، النقل التلفزيوني وتسليط الضوء الإعلامي.. بشكل عام شيء كبير جدًّا".