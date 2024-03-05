أندية أوروبية تتنافس على التعاقد مع لاعب الشباب السنغالي حبيب ديالو

أبدت عدة أندية أوروبية اهتمامها الكبير بالتعاقد مع السنغالي حبيب ديالو، مهاجم الشباب خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
وبحسب ما نشره الصحفي "بن جاكوبس" فإن مسؤولي نادي فولهام الإنجليزي، أبدوا اهتمامًا كبيرًا بالتعاقد مع ديالو، كما أبدى كل من برينتفورد الإنجليزي وبريست الفرنسي، اهتمامهما أيضًا بضم لاعب الشباب بالموسم الجديد.
وأشار "جاكوبس" إلى أن حبيب ديالو ليس جزءًا من خطط الشباب بالموسم القادم؛ على الرغم من انضمامه إلى الفريق في أغسطس الماضي من ستراسبورغ مقابل ما يقرب من 20 مليون يورو.
وذكر أن إدارة الشباب تستهدف التعاقد مع الإسباني ألفارو موراتا، مهاجم أتلتيكو مدريد المتألق، وميغيل ألميرون لاعب نيوكاسل هذا الصيف.
وما زال نادي الشباب يواجه موسمًا سيئًا وتراجعًا في أداء الفريق؛ إذ يحتل المركز الـ11 في ترتيب جدول دوري روشن السعودي للمحترفين برصيد 25 نقطة.