أندية أوروبية تتنافس على التعاقد مع لاعب الشباب السنغالي حبيب ديالو

وبحسب ما نشره الصحفي "بن جاكوبس" فإن مسؤولي نادي فولهام الإنجليزي، أبدوا اهتمامًا كبيرًا بالتعاقد مع ديالو، كما أبدى كل من برينتفورد الإنجليزي وبريست الفرنسي، اهتمامهما أيضًا بضم لاعب الشباب بالموسم الجديد.