الاتفاق يسقط أبها بثلاثية.. ويقفز للمركز السادس

سجل فريق الاتفاق الأول لكرة القدم انتصاره الأول في ملعبه الجديد، على حساب ضيفه أبها بنتيجة 3/0، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين، عصر اليوم السبت، على ملعب نادي الاتفاق في الدمام، في ختام الجولة 23 من دوري روشن السعودي للمحترفين، بقيادة الحكم "محمد ابو شقاره".
وكان الاتفاق المبادر في شن الهجمات على مرمى الضيوف في الشوط الأول، حيث شهدت الدقيقة 17 تسديدة لـ"الفارو ميدران"، لكن حارس أبها "تاتارو شانو" أنقذ مرماه من هدف مبكر وأبعد الكرة عن منطقة الخطر، كما أبعد تسديدة مماثلة في "د32" وحولها لركلة زاوية.
وفي الشوط الثاني وتحديداً في "د54" وبنيران صديقه أحرز مدافع أبها "كرو تشفياك" الهدف الأول العكسي للاتفاق "في مرمى فريقه بالخطأ".
وعزز "إيكامبي" النتيجة لفريقه الاتفاق بهدف ثان في "د 73"، بعد تسديدة قوية استقرت داخل الشباك الأبهاوية.
وأنهى موسى ديمبلي آمال الضيوف في العودة للمباراة بهدف ثالث للاتفاق، في الوقت القاتل "د89" برأسية رائعة وصلته من زميله "سيكو فوفانا" .
بتلك النتيجة قفز الاتفاق للمركز السادس برصيد 34 نقطة، وبقي أبها على رصيده السابق 18 نقطة، في المركز الـ 17.