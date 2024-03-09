الاتفاق يسقط أبها بثلاثية.. ويقفز للمركز السادس

سجل فريق الاتفاق الأول لكرة القدم انتصاره الأول في ملعبه الجديد، على حساب ضيفه أبها بنتيجة 3/0، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين، عصر اليوم السبت، على ملعب نادي الاتفاق في الدمام، في ختام الجولة 23 من دوري روشن السعودي للمحترفين، بقيادة الحكم "محمد ابو شقاره".