بمهرجان ولي العهد على أرض ميدان الطائف التاريخي.. الهجن السعودية تخطف 15 شوطًا في "الجذاع"

تصدرت الهجن السعودية منافسات فئة "الجذاع"، ثالث الفئات المعتمدة في مهرجان ولي العهد للهجن 2025، محققة 15 شوطًا من أصل الأشواط المقامة، والبالغ مجموع جوائزها 7.82 مليون ريال، وذلك قبل ختام منافساتها غدًا الثلاثاء في سابع أيام المهرجان، الذي ينظمه الاتحاد السعودي للهجن على أرض ميدان الطائف التاريخي.
وانطلقت منافسات النسخة السابعة من المهرجان الثلاثاء الماضي، وتشهد إقامة 249 شوطًا، من بينها خمسة أشواط ضمن سباق الهجانة للرجال والسيدات، فيما تجاوزت قيمة الجوائز الإجمالية 50 مليون ريال.
وحصدت الهجن السعودية 15 شوطًا، تلتها القطرية بأربعة أشواط، ثم الكويتية بشوطين، والإماراتية بشوط واحد. وشهدت منافسات اليوم مشاركة 837 مطية، بواقع 565 في الفترة الصباحية و272 في المسائية.
وحققت المطية "ند" لمالكها القطري محمد ناصر العيدة التوقيت الأفضل في اليوم الأول لفئة "الجذاع"، بعدما فازت بالشوط الرئيسي صباحًا بزمن (7:40.294) دقائق.
ويُختتم المهرجان غدًا بإقامة أشواط كؤوس ولي العهد، وعددها أربعة، بمجموع جوائز يبلغ 4.4 ملايين ريال؛ حيث خصص الشوطان الأول والثالث لـ"بكار مفتوح" و"بكار عام"، وتبلغ جائزة المركز الأول 700 ألف ريال من أصل 1.275 مليون ريال قيمة جوائز كل شوط. فيما خصص الشوطان الثاني والرابع لـ"قعدان مفتوح" و"قعدان عام"، وتبلغ جائزة المركز الأول 500 ألف ريال من أصل 925 ألف ريال قيمة جوائز كل شوط.
وعزز المهرجان مكانته الدولية بمشاركة واسعة من ملاك الهجن عربياً ودولياً، سعيًا لتأصيل تراث الهجن وتعزيز الثقافة السعودية، فضلًا عن تحقيق عوائد اقتصادية كبيرة من خلال فعاليات متنوعة تدعم الموروث الوطني وتعكس العمق الحضاري للمملكة.