بمهرجان ولي العهد على أرض ميدان الطائف التاريخي.. الهجن السعودية تخطف 15 شوطًا في "الجذاع"

ويُختتم المهرجان غدًا بإقامة أشواط كؤوس ولي العهد، وعددها أربعة، بمجموع جوائز يبلغ 4.4 ملايين ريال؛ حيث خصص الشوطان الأول والثالث لـ"بكار مفتوح" و"بكار عام"، وتبلغ جائزة المركز الأول 700 ألف ريال من أصل 1.275 مليون ريال قيمة جوائز كل شوط. فيما خصص الشوطان الثاني والرابع لـ"قعدان مفتوح" و"قعدان عام"، وتبلغ جائزة المركز الأول 500 ألف ريال من أصل 925 ألف ريال قيمة جوائز كل شوط.