في افتتاح الجولة 29 من دوري روشن اليوم ..3 مواجهات منتظرة أبرزها مباراة الرياض والأهلي

وستشهد الجولة 29 لقاء قمة يجمع الاتحاد رابع الترتيب مع صاحب المركز الـ 11 فريق الشباب في جدة، وسط تطلعات متشابهة إلى حد كبير، فكلاهما يبحثان عن تحسين مركزهما، إذ يأمل أصحاب الأرض الوصول إلى النقطة الـ 53 والوصول إلى ثالث الترتيب، بجانب رغبتهم تعويض خسارتهم ذهابًا أمام ضيفهم الشباب 0-1، على الرغم من غياب لاعب الوسط البرازيلي فابينيو، بسبب إصابة في الفخذ امتدت إلى وتر داخل النسيج العضلي، فيما يتسلح الضيوف بأوراق مهمة وصفقات استطاعوا انتدابها خلال الفترة الشتوية، وباتت منسجمة بشكل كبير مع المجموعة التي بدأ بها الشبابيون موسمهم هذا العام، بل وفُتحت لهم آفاق جديدة ورفعت سقف طموحاتهم للعمل بجدية وسعيٍ حثيث إلى تحسين ترتيب فريقهم في سلم الترتيب، على غرار الكرواتي إيفان راكيتيتش الذي يخضع لاختبارات لياقية ستحدد مصير مشاركته في هذه الموقعة، والمدافع المغربي رومان سايس، ولاعب الوسط البلجيكي كاراسكو.