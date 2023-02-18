في إطار استعداداته للآسيوية.. أخضر "تحت 20 عامًا" يخسر ودية فيتنام

خسر المنتخب السعودي تحت 20 عامًا لكرة القدم من نظيره فيتنام بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت على ملعب الأمير فيصل بن فهد، في إطار المعسكر الإعدادي بالرياض والمقام تحضيرًا لكأس آسيا تحت 20 عامًا 2023 في أوزبكستان.
وسجل فيتنام هدفيه في الدقيقتين 10 و25، في حين أحرز لاعب المنتخب السعودي صهيب الزيد هدف الأخضر في الدقيقة 42.
ويستأنف الأخضر، غدًا الأحد ، تدريباته، على أن تغادر البعثة إلى الإمارات لاستكمال مراحل الإعداد لكأس آسيا بمعسكر يتخلله مباراتين وديتين يومي 23 و26 من الشهر الجاري أمام منتخبي قطر والإمارات على التوالي.
يُذكر أن المنتخب السعودي تحت 20 عامًا يأتي ضمن المجموعة "الرابعة" في بطولة كأس آسيا تحت 20 عامًا 2023، وإلى جانبه منتخبات، اليابان، الصين، وقيرغيزستان.