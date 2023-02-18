في إطار استعداداته للآسيوية.. أخضر "تحت 20 عامًا" يخسر ودية فيتنام

خسر المنتخب السعودي تحت 20 عامًا لكرة القدم من نظيره فيتنام بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت على ملعب الأمير فيصل بن فهد، في إطار المعسكر الإعدادي بالرياض والمقام تحضيرًا لكأس آسيا تحت 20 عامًا 2023 في أوزبكستان.