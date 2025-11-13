وسط غياب "العبود".. "الأخضر" يختتم استعداده لمواجهة ساحل العاج

اختتم المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، مساء اليوم الخميس، تحضيراته لمواجهة منتخب ساحل العاج في المباراة الودية التي ستقام مساء غدٍ الجمعة على ملعب الإنماء بمدينة الملك عبدالله الرياضية، ضمن المعسكر الإعدادي في جدة، والمقام في إطار برنامج الإعداد لبطولة كأس العرب FIFA قطر 2025™.