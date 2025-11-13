وسط غياب "العبود".. "الأخضر" يختتم استعداده لمواجهة ساحل العاج

اختتم المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، مساء اليوم الخميس، تحضيراته لمواجهة منتخب ساحل العاج في المباراة الودية التي ستقام مساء غدٍ الجمعة على ملعب الإنماء بمدينة الملك عبدالله الرياضية، ضمن المعسكر الإعدادي في جدة، والمقام في إطار برنامج الإعداد لبطولة كأس العرب FIFA قطر 2025™.
وأجرى لاعبو "الأخضر" حصتهم التدريبية على الملعب الرديف بمدينة الملك عبدالله الرياضية، تحت إشراف المدير الفني إيرڤي رينارد، حيث طبّق اللاعبون تمارين في مربعات تكتيكية، تلاها مران تكتيكي، واختُتمت الحصة التدريبية بمناورة على نصف مساحة الملعب.
وفي جانب آخر، شهدت الحصة التدريبية مشاركة اللاعب جهاد ذكري في التدريبات الجماعية، فيما لم يشارك اللاعب عبدالرحمن العبود نظرًا لشعوره بآلام عضلية نتيجة مران يوم أمس.