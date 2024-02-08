بملعب "المملكة أرينا" ومن أمام النصر.. الهلال يتوج بكأس موسم الرياض 2024

توج فريق الهلال الأول لكرة القدم، بكأس موسم الرياض2024، وذلك بعد أن تغلب على غريمه التقليدي النصر بنتيجة 2/0، في اللقاء الذي جمع الفريقين، مساء اليوم الخميس، على ملعب "المملكة أرينا"، بقيادة الحكم "توري بينستو".
الشوط الأول انتهى بتقدم الهلال بهدفي "سافيتش" في الدقيقة 17، بعد الاستفادة من كرة هلالية مرتدة سريعة وعرضية مثالية من قبل سعود عبد الحميد.
وأضاف قائد الهلال "سالم الدوسري" الهدف الثاني في الدقيقة 30 بعد فاصل مهاري رائع.
وفي الدقيقة الثانية من الوقت بدلاً من الضائع 45+2 أضاع قائد النصر "كريستيانو رونالدو" فرصة تقليص الفارق لفريقه، بعد أن سدد كرة نجح حارس الهلال "ياسين بونو" في التصدي لها، ومن ثم عادت الكرة لـ "الدون" وسددها خارج الملعب.
وفي الشوط الثاني حاول النصر تقليص النتيجة ومن ثم العودة للمباراة كونه يلعب بفرصتي التعادل والفوز، لكن ذلك لم يحدث.
وشهد اللقاء تقديم المصارع الأمريكي"أندر تيكر" كأس موسم الرياض في ملعب المملكة أرينا، قبل إطلاق صافرة البداية.