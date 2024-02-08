بملعب "المملكة أرينا" ومن أمام النصر.. الهلال يتوج بكأس موسم الرياض 2024

توج فريق الهلال الأول لكرة القدم، بكأس موسم الرياض2024، وذلك بعد أن تغلب على غريمه التقليدي النصر بنتيجة 2/0، في اللقاء الذي جمع الفريقين، مساء اليوم الخميس، على ملعب "المملكة أرينا"، بقيادة الحكم "توري بينستو".