رياضة

هل يوقّع "الشبابيون" على قرار إقالة مدرب الهلال؟

مدرب الهلال رامون دياز
مدرب الهلال رامون دياز
محمد السيد
محمد السيد

ستكون مباراة الهلال القادمة أمام الشباب في الجولة السابعة من دوري روشن السعودي للمحترفين، مصيرية للفريق الأزرق ومدربه الأرجنتيني رامون دياز.

الزعيم الهلالي تعثر حتى الآن في مباراتين متتاليتين وفقد فيهما خمس نقاط أبعدته عن المركزين الأول والثاني.

مباراة الديربي للفريقين لن تكون نتيجتها كأي مباراة كون مسؤولي الهلال لن يقبلوا بتعثر الفريق للمرة الثالثة على التوالي.

حال خروج الهلال بأي نتيجة سلبية فمن المتوقع صدور قرار بتغيير الإدارة الفنية إلا إذا رأى المسؤولون غير ذلك.

الهلال حتى الآن بات في المركز الثالث برصيد 13 نقطة متأخراً عن الشباب بخمس نقاط حيث يتصدر الليوث المركز الأول برصيد 18 نقطة.

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