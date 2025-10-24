الفتح ينتفض ويتغلب على الاتفاق في دوري روشن

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح فوزًا ثمينًا على نظيره الاتفاق بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الجمعة على ملعب ميدان تمويل الأولى بمدينة الأحساء، ضمن الجولة السادسة من منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين.