الفتح ينتفض ويتغلب على الاتفاق في دوري روشن

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح فوزًا ثمينًا على نظيره الاتفاق بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الجمعة على ملعب ميدان تمويل الأولى بمدينة الأحساء، ضمن الجولة السادسة من منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين.
سجّل فهد الزبيدي الهدف الأول للفتح في الدقيقة 45+4، قبل أن يدرك موسى ديمبيلي التعادل للاتفاق من ركلة جزاء في الدقيقة 49، ثم أضاف فيرنانديز الهدف الثاني للفتح في الدقيقة 64.
وبهذه النتيجة، رفع الفتح رصيده إلى 4 نقاط صعد بها إلى المركز الخامس عشر في جدول الترتيب، فيما تجمد رصيد الاتفاق عند 7 نقاط في المركز الحادي عشر.