"سعود بن طلال" يدشّن بطولة كأس محافظ الأحساء لكرة القدم

يُذكر أن فعاليّات البطولة التي تستمر لمدة شهر، يشارك فيها 20 فريقًا من القطاعات الحكومية بالمحافظة، إذ جرى توزيعهم على 4 مجموعات، وفق آلية تنظيمية محددة لإقامة المباريات بين الفرق المشاركة للظفر بلقب البطولة، ونيل الجوائز المخصصة، كما تشارك في البطولة طواقم تحكيمية معتمدة؛ لإدارة المباريات بالتعاون مع مكتب وزارة الرياضة بالأحساء.