"سعود بن طلال" يدشّن بطولة كأس محافظ الأحساء لكرة القدم

دشّن الأمير سعود بن طلال بن بدر محافظ الأحساء اليوم, بطولة كأس محافظ الأحساء الأولى لكرة القدم، التي تُقام على ملعب منتزه الملك عبد الله البيئي، بمدينة الهفوف.
وأُقيمت في اليوم الأول مباراتان، الأولى بين فريقي الدفاع المدني والمؤسسة العامة للري وانتهت بفوز المؤسسة بثلاثة أهداف دون مقابل، والثانية بين أمانة الأحساء والموارد البشرية وانتهت بفوز الأمانة بـ 9 أهداف دون مقابل.
يُذكر أن فعاليّات البطولة التي تستمر لمدة شهر، يشارك فيها 20 فريقًا من القطاعات الحكومية بالمحافظة، إذ جرى توزيعهم على 4 مجموعات، وفق آلية تنظيمية محددة لإقامة المباريات بين الفرق المشاركة للظفر بلقب البطولة، ونيل الجوائز المخصصة، كما تشارك في البطولة طواقم تحكيمية معتمدة؛ لإدارة المباريات بالتعاون مع مكتب وزارة الرياضة بالأحساء.