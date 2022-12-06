الاتحاد السعودي لألعاب القوى يدشن موسمه الرياضي 2022-2023.. تعرف على "الروزنامة"

يستهلّ الاتحاد السعودي لألعاب القوى موسمه الرياضي 2022-2023، الجمعة، الموافق 9 ديسمبر 2022م، بإقامة تسع بطولات في نفس اليوم لاختراق الضاحية للأندية لجميع الدرجات في عدد من مناطق المملكة التي ستقام على النحو التالي:
• بطولة اختراق الضاحية لأندية منطقة الرياض في القرية التراثية بعودة سدير التابعة لمحافظة المجمعة.
• بطولة اختراق الضاحية لأندية المنطقة الشرقية بجانب السور الخارجي لمدينة الأمير نايف بن عبدالعزيز الرياضية بمحافظة القطيف.
• بطولة اختراق الضاحية لأندية منطقة حائل على طريق المطار السريع.
• بطولة اختراق الضاحية لأندية منطقة تبوك على الطريق المجاور لمدينة الملك خالد الرياضية.
• بطولة اختراق الضاحية بمنطقة جازان على كورنيش المرجان الجنوبي.
• بطولة اختراق الضاحية لأندية منطقة الباحة بميدان الفروسية بمحافظة العقيق.
• بطولة اختراق الضاحية لأندية منطقة عسير بجانب السور الخارجي لمدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية.
• بطولة اختراق الضاحية لأندية محافظة الأحساء بمنتزه الأحساء الوطني.
• بطولة اختراق الضاحية لأندية المنطقة الغربية بمدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بالشرائع.
وتمنّى الاتحاد السعودي لألعاب القوى أن يحقّق الموسم نجاحًا ينعكس على مستويات الرياضيين والنتائج التي يتطلّعون إلى تحقيقها، وأن يؤدي إلى ما فيه خدمة للأندية والمنتخبات الوطنية لجميع الفئات السنية.