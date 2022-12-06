الاتحاد السعودي لألعاب القوى يدشن موسمه الرياضي 2022-2023.. تعرف على "الروزنامة"

يستهلّ الاتحاد السعودي لألعاب القوى موسمه الرياضي 2022-2023، الجمعة، الموافق 9 ديسمبر 2022م، بإقامة تسع بطولات في نفس اليوم لاختراق الضاحية للأندية لجميع الدرجات في عدد من مناطق المملكة التي ستقام على النحو التالي: