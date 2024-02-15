للمرة الأولى.. السعودية تحتضن بطولة العالم لكرة الطاولة في مايو المقبل

وتقام البطولة على مرحلتين؛ الأولى المرحلة التأهيلية للفترة من 1 - 3 مايو المقبل، ويتنافس فيها 64 لاعبًا "منهم لاعبون يمثلون المملكة في هذا المحفل"، على أن يصعد منهم 8 لاعبين إلى المرحلة الثانية "الأدوار النهائية", التي ستنطلق في الرابع من الشهر ذاته، وتضم الـ8 لاعبين المتأهلين من المرحلة التأهيلية إلى جانب 56 لاعبًا في مستويات متقدمة من جدول الترتيب لتصنيف اللاعبين العالميين، ليصبح مجموع اللاعبين في المرحلة النهائية 64 لاعبًا يخوضون الأدوار الإقصائية نحو الوصول إلى الألقاب في منافسات خمس بطولات للرجال "فردي وزوجي" والسيدات "فردي وزوجي" وبطولة للزوجي المختلط.