في ليلة رمضان.. الأخضر يخسر نتيجة ودية فنزويلا ويكسب "اللفتة الإنسانية"

خسر المنتخب السعودي الأول لكرة القدم مواجهة نظيره فنزويلا، بنتيجة 2/1، وذلك في اللقاء الودي الذي أقيم بين المنتخبين، مساء الجمعة على أرض ملعب الأمير عبد الله الفيصل في جدة ، ضمن برنامجه الإعدادي في معسكره المقام في محافظة جدة خلال الفترة (20 - 28) من شهر مارس الجاري، ويأتي المعسكر متزامنًا مع أيام الفيفا في شهر مارس 2023، بقيادة الحكم العماني أحمد الكاف.