في ليلة رمضان.. الأخضر يخسر نتيجة ودية فنزويلا ويكسب "اللفتة الإنسانية"

خسر المنتخب السعودي الأول لكرة القدم مواجهة نظيره فنزويلا، بنتيجة 2/1، وذلك في اللقاء الودي الذي أقيم بين المنتخبين، مساء الجمعة على أرض ملعب الأمير عبد الله الفيصل في جدة ، ضمن برنامجه الإعدادي في معسكره المقام في محافظة جدة خلال الفترة (20 - 28) من شهر مارس الجاري، ويأتي المعسكر متزامنًا مع أيام الفيفا في شهر مارس 2023، بقيادة الحكم العماني أحمد الكاف.
الشوط الأول انتهى بتقدم فنزويلا بهدفين دون مقابل، حيث جاء الهدف الأول عند الدقيقة 26 عن طريق "جوزيف مارتينيز" بعد خطأ تمركز من المدافع علي البليهي.
وعند الدقيقة 33 أضاف "سولومون روندون" الهدف الثاني لفنزويلا، وسط غياب الرقابة داخل الصندوق الأخضر من قبل دفاع الأخضر.
وفي الشوط الثاني دفع المدير الفني للأخضر "رينارد" باللاعبين (صالح الشهري، ناصر الدوسري، عبد العزيز البيشي، عبد الله الخيبيري، عبد الله الحمدان وعبدالإله العمري).
وعند الدقيقة 66 أنقذ حارس مرمى الأخضر محمد العويس كرة فنزويلية خطرة.
وقلص قائد الأخضر سالم الدوسري النتيجة لمنتخب بلاده عند الدقيقة 73 بتسديدة رائعة من داخل الصندوق، بعد تمريرة وصلته من البيشي.
وتصدى حارس فنزويلا "باروخا" لرأسيتي الشهري عند الدقيقتين 78 ، 88.
وأعلن لاعبو المنتخب السعودي تكفلهم بشراء 10 آلاف تذكرة للمباراة الودية التي جمعت الأخضر، أمس الجمعة، أمام نظيره الفنزويلي.
وكان وزير الرياضة الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، قد وجه بتخصيص إيرادات تذاكر المباراتين الوديتين للأخضر أمام فنزويلا وبوليفيا، لعائلتي نجم حراسة المنتخب الراحل سالم مروان، والمهاجم الراحل يوسف السالم، في لفتة إنسانية.