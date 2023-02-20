"بيليه" بطل الخيالة الفرنسيين يتطلع للفوز بجائزة المليون دولار بسباق كأس السعودية

يستعد "أوليفيه بيليه"، الحاصل على بطولة الخيالة الفرنسيين في ست مناسبات، للمشاركة في سباق كأس المنيفة المخصص للخيل العربية الأصيلة بجائزة مليون دولار، ضمن فعاليات سباق كأس السعودية الذي ينظمه نادي سباقات الخيل يومَي 24 و25 فبراير الحالي.
وتفصيلاً، يمتطي الخيال الفرنسي ظهر الفرس "إكليل عذبة" بإرشادات المدرب المتصدر في سباقات الخيل العربية الأصيلة في المملكة المتحدة فيليب كولينغتون.
وحطَّمت "إكليل" الزمن القياسي على مسافة 1200 متر في نيوبري العام الماضي، لكنها منذ ذلك الحين ظلت تنافس على مسافات أطول، وحققت فوزين على مسافة سباق المنيفة البالغة 2100م.
وقال كولينغتون: "نشعر بإثارة بالغة لتلقينا دعوة للمشاركة في مهرجان كأس السعودية للمرة الثالثة. وحققنا المركز الثالث في كأس العبية في الدورة الأولى في 2020 مع (مشهور الخالدية)، وسبق لنا الفوز في جوهرة التاج بأبوظبي بنهاية 2019".
وأضاف المدرب المخضرم: "الآن نستهدف كأس المنيفة، وهو سباق تم ترفيعه من مستوى مصنف إلى (فئة 2) هذا الموسم، ومتفائل بأن (إكليل عذبة) قادرة على خوض التحدي على المسار العشبي لميدان الملك عبدالعزيز في الرياض".
وتابع: "في الواقع لم تترسخ لدينا قناعة بأنها خيل سرعة فقط، والحقيقة التي علمناها هي أن لديها سرعة أكثر من كافية للمنافسة في تلك السباقات؛ وبالتالي اغتنمنا الفرصة".
وختم كولينغتون تصريحاته قائلاً: "نعتقد أن مسافات تتراوح من 1600-2100 تلائم الفرس (إكليل عذبة)، ويمكنها تقديم الأداء الأفضل على هذه المسافة، ولاسيما على الأرضية العشبية".