"بيليه" بطل الخيالة الفرنسيين يتطلع للفوز بجائزة المليون دولار بسباق كأس السعودية

وحطَّمت "إكليل" الزمن القياسي على مسافة 1200 متر في نيوبري العام الماضي، لكنها منذ ذلك الحين ظلت تنافس على مسافات أطول، وحققت فوزين على مسافة سباق المنيفة البالغة 2100م.