في الجولة الأخيرة من المسابقة .. الهلال والاتحاد يتنافسان على لقب دوري كرة السلة

وانحصرت المنافسة بين الفريقين بعد ختام الجولة الـ21 أمس, إذ فاز الهلال على الأهلي 98 -86 , والاتحاد على النصر 90 - 66, ليحافظ الهلال على موقعه في صدارة الفرق "39 نقطة" بفارق التهديف عن الاتحاد "الثاني", فيما فقد الأهلي "حامل اللقب" فرصة التتويج بعد هذه الخسارة بعد أن حل رابعًا "37 نقطة", خلف النصر "الثالث" الذي يتساوى معه في النقاط ويتقدم عليه بفارق التهديف وفقد هو الآخر فرصة نيل اللقب.