في الجولة الأخيرة من المسابقة .. الهلال والاتحاد يتنافسان على لقب دوري كرة السلة

يتنافس فريقا الهلال والاتحاد على التتويج بلقب الدوري السعودي الممتاز لكرة السلة عندما يخوضان الجولة الـ22 والأخيرة من المسابقة غدًا الجمعة.
وانحصرت المنافسة بين الفريقين بعد ختام الجولة الـ21 أمس, إذ فاز الهلال على الأهلي 98 -86 , والاتحاد على النصر 90 - 66, ليحافظ الهلال على موقعه في صدارة الفرق "39 نقطة" بفارق التهديف عن الاتحاد "الثاني", فيما فقد الأهلي "حامل اللقب" فرصة التتويج بعد هذه الخسارة بعد أن حل رابعًا "37 نقطة", خلف النصر "الثالث" الذي يتساوى معه في النقاط ويتقدم عليه بفارق التهديف وفقد هو الآخر فرصة نيل اللقب.
وستشهد الجولة الأخيرة مواجهتين حاسمتين الأولى تجمع الهلال والنصر , فيما يلتقي الاتحاد بالأهلي في الثانية, حيث سيتم اللجوء إلى مباراة فاصلة لتحديد بطل الدوري في حال فوز الهلال والاتحاد أو خسارتهما معًا, وفي حال فوز أحدهما وخسارة الآخر سيتوج الفائز باللقب.