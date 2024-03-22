"الأخضر" تحت 15 عامًا يبدأ تدريباته في معسكر الرياض بمشاركة 27 لاعبًا

وتضم قائمة المنتخب للمعسكر 27 لاعبًا، هم على النحو الآتي: علي الشنقيطي، عبدالرحمن الحوار، كرم العيسى، علي المكي، عمار القحطاني، تركي السعيد، حسن العكروش، علي اليحيى، خالد شراحيلي، محمد الدريهم، مبارك المسرحي، مساعد الشمري، تميم الخالدي، علي غزواني، عبدالله الدوسري، عبدالله الماس، خالد الدوسري، عادل حارثي، خليل شراحيلي، فهد العنزي، ناصر الصقعبي، مروان اليامي، مشعل الحمسل، علي الهزيمي، محمد المقري، نايف أبو الهلا وعبدالعزيز رباط.