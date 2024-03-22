"الأخضر" تحت 15 عامًا يبدأ تدريباته في معسكر الرياض بمشاركة 27 لاعبًا

أجرى المنتخب السعودي تحت 15 عامًا أمس الجمعة تدريباته ضمن معسكره الإعدادي في الرياض، الممتد حتى السادس والعشرين من شهر مارس الجاري.
وأدى لاعبو "الأخضر" حصتهم التدريبية مساء أمس على الملعب الرديف لملعب الملك فهد الدولي بالرياض، تحت إشراف المدرب ماجد التركي والجهاز الفني المساعد، وطبقوا خلالها تمارين لياقية، أعقبها العمل على الجانب التكتيكي.
وتضم قائمة المنتخب للمعسكر 27 لاعبًا، هم على النحو الآتي: علي الشنقيطي، عبدالرحمن الحوار، كرم العيسى، علي المكي، عمار القحطاني، تركي السعيد، حسن العكروش، علي اليحيى، خالد شراحيلي، محمد الدريهم، مبارك المسرحي، مساعد الشمري، تميم الخالدي، علي غزواني، عبدالله الدوسري، عبدالله الماس، خالد الدوسري، عادل حارثي، خليل شراحيلي، فهد العنزي، ناصر الصقعبي، مروان اليامي، مشعل الحمسل، علي الهزيمي، محمد المقري، نايف أبو الهلا وعبدالعزيز رباط.