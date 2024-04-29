في بطولة النخبة.. قمة مبكرة تجمع الهلال والأهلي

وستنطلق المواجهات بلقاء الهلال والأهلي عند الساعة الرابعة عصرًا من يوم الاثنين, في حين يلتقي الاتحاد الابتسام في السابعة مساء, وفي يوم الثلاثاء يلاقي الهلال الابتسام عند الساعة الرابعة عصرًا, بينما يستقبل الاتحاد الأهلي عند السابعة مساء, فيما تختتم البطولة يوم الخميس بلقاء يجمع الأهلي والابتسام الرابعة عصرًا, ويلتقي الهلال والاتحاد السابعة مساءً.