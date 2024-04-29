في بطولة النخبة.. قمة مبكرة تجمع الهلال والأهلي

أعلن الاتحاد السعودي للكرة الطائرة جدول منافسات بطولة النخبة آخر البطولات الكبرى للموسم الرياضي 2023- 2024 والتي ستنطلق الاثنين المقبل، على صالة نادي الاتحاد بجدة، بمشاركة بطل الدوري الهلال ووصيفه الاتحاد والابتسام صاحب المركز الثالث والأهلي صاحب المركز الرابع في الدوري, حيث تُقام البطولة بنظام الدوري من دور واحد ويتوج باللقب الفريق الأكثر فوزًا حسب النظام الدولي للعبة.
وستنطلق المواجهات بلقاء الهلال والأهلي عند الساعة الرابعة عصرًا من يوم الاثنين, في حين يلتقي الاتحاد الابتسام في السابعة مساء, وفي يوم الثلاثاء يلاقي الهلال الابتسام عند الساعة الرابعة عصرًا, بينما يستقبل الاتحاد الأهلي عند السابعة مساء, فيما تختتم البطولة يوم الخميس بلقاء يجمع الأهلي والابتسام الرابعة عصرًا, ويلتقي الهلال والاتحاد السابعة مساءً.