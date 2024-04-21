في نوفمبر المقبل.. اتحاد الفروسية يستضيف الجولة الختامية لجولات الجياد العربية

وكان قد أعلن في شهر فبراير الماضي استضافة المملكة لإحدى جولات الجياد العربية والتي تتكون من عدة جولات تُقام في عددٍ من المدن حول العالم على مدار عام 2024 والتي تُقام في الدوحة وأبوظبي، ومسقط، و«كان» الفرنسية، فالكنسوارد في هولندا، ثم روما وباريس، في الفترة المقبلة، حيث تم اختيار تلك المدن للارتقاء بعروض الخيول العربية إلى مستوى جديد، والتقاء الناس من الثقافات المختلفة، من خلال شغفهم المشترك بالخيل وفعالياتها المختلفة.