على حساب النور.. مضر بطلاً لنخبة ناشئي اليد

حقق فريق مضر لقب النسخة الخامسة من بطولة النخبة لكرة اليد لدرجة الناشئين 2023م، للمرة الثالثة في تاريخه، بعد تحقيقه الانتصار على منافسه النور بفارق هدف وحيد بنتيجة (35-36)، ووصوله لرصيد 6 نقاط بالعلامة الكاملة، في ختام مواجهات البطولة التي أقيمت على صالة مدينة الأمير نايف بن عبدالعزيز الرياضية بالقطيف.