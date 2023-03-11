على حساب النور.. مضر بطلاً لنخبة ناشئي اليد

حقق فريق مضر لقب النسخة الخامسة من بطولة النخبة لكرة اليد لدرجة الناشئين 2023م، للمرة الثالثة في تاريخه، بعد تحقيقه الانتصار على منافسه النور بفارق هدف وحيد بنتيجة (35-36)، ووصوله لرصيد 6 نقاط بالعلامة الكاملة، في ختام مواجهات البطولة التي أقيمت على صالة مدينة الأمير نايف بن عبدالعزيز الرياضية بالقطيف.
ونال فريق النور المركز الثاني، وحل الصفا ثالثاً، والمحيط رابعاً، وذلك بفارق المواجهات المباشرة بعد أن حقق المحيط فوزه على الصفا بنتيجة (29-31)، وتعادل الثلاثة فرق برصيد نقطتين لكلٍ منهم.
وتوّج رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة اليد فاضل آل نمر فريق مضر بكأس البطولة والميداليات الذهبية، فيما تسلّم فريق النور الميداليات الفضية من قبل عضو مجلس إدارة الاتحاد علي الفرج، كما سلم فريق الصفا بالميداليات البرونزية.
ويُعد نادي مضر أكثر الأندية تحقيقاً للقب بطولة النخبة للناشئين، إذ يعتلي السجل الذهبي للبطولة بثلاثة ألقاب، بعد ضم لقب هذه النسخة إلى النسخة الأولى من البطولة عام 2016م، ونسخة العام الماضي 2022م.