ضمن برنامج الإعداد لكأسَيْ العالم وآسيا 2026 و2027.. الأخضر يواصل تدريباته في أكاديمية مهد

وبدأ المدير الفني "روبرتو مانشيني" الجزء الأول من الحصة التدريبية في الصالة الرياضية بتمارين الإحماء، ثم تمارين التقوية، بعدها استكمل مانشيني تمارينه على "ملاعب أكاديمية مهد"، التي بدأت بتمرين التمرير، ثم تمرين المربعات قبل أن يطبق تمارين تكتيكية متنوعة، بعدها أُجريت تقسيمة من مجموعتين، واختتمت الحصة التدريبية بتمارين الإطالة.