ضمن برنامج الإعداد لكأسَيْ العالم وآسيا 2026 و2027.. الأخضر يواصل تدريباته في أكاديمية مهد

واصل المنتخب السعودي الأول لكرة القدم مساء اليوم الجمعة تدريباته في "أكاديمية مهد"، ضمن برنامجه الإعدادي في المعسكر الذي يقام حاليًا في العاصمة "الرياض" استعدادًا لخوض الجولتين الخامسة والسادسة في ختام الدور الثاني من التصفيات الآسيوية لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.
وبدأ المدير الفني "روبرتو مانشيني" الجزء الأول من الحصة التدريبية في الصالة الرياضية بتمارين الإحماء، ثم تمارين التقوية، بعدها استكمل مانشيني تمارينه على "ملاعب أكاديمية مهد"، التي بدأت بتمرين التمرير، ثم تمرين المربعات قبل أن يطبق تمارين تكتيكية متنوعة، بعدها أُجريت تقسيمة من مجموعتين، واختتمت الحصة التدريبية بتمارين الإطالة.
ويواصل الأخضر برنامجه الإعدادي مساء غد السبت بحصة تدريبية مسائية مغلقة على "ملاعب أكاديمية مهد" عند الساعة السابعة مساء.