قرعة كأس الاتحاد للكرة الطائرة.. الهلال في مواجهة الابتسام.. والاتحاد يلاقي الخليج

أسفرت قرعة كأس الاتحاد السعودي للكرة الطائرة للدور النصف النهائي التي ستقام خلال الفترة من 14 إلى 17 أبريل من الشهر الحالي على صالة الأمير نايف بن عبدالعزيز بالقطيف بالمنطقة الشرقية بمشاركة فرق الهلال والاتحاد والابتسام والخليج بمواجهة مرتقبة في اليوم الأول تجمع الهلال والابتسام وتسبقها مواجهة الاتحاد والخليج.
وكانت مراسم قرعة الكأس سحبت بحضور نائب رئيس الاتحاد رئيس اللجنة الفنية سعد الرويس، ونائب رئيس اللجنة الفنية حسين سليس ومقرر اللجنة الفنية عبدالعزيز الرميحي وممثلي الأندية فهد الشهراني من الهلال وعبد الله معشي من الاتحاد وحسن الخباز من الخليج وأحمد الرضوان من الابتسام.