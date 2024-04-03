قرعة كأس الاتحاد للكرة الطائرة.. الهلال في مواجهة الابتسام.. والاتحاد يلاقي الخليج

أسفرت قرعة كأس الاتحاد السعودي للكرة الطائرة للدور النصف النهائي التي ستقام خلال الفترة من 14 إلى 17 أبريل من الشهر الحالي على صالة الأمير نايف بن عبدالعزيز بالقطيف بالمنطقة الشرقية بمشاركة فرق الهلال والاتحاد والابتسام والخليج بمواجهة مرتقبة في اليوم الأول تجمع الهلال والابتسام وتسبقها مواجهة الاتحاد والخليج.