دوري روشن للمحترفين: الخليج يعود بـ"ريمونتادا" ويتجاوز الطائي بثلاثية

حقّق الفريقُ الأول لكرة القدم بنادي الخليج، الفوزَ على شقيقه الطائي في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الخميس، على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية بالخبر.
وانتهت المباراة، التي جمعت الفريقين ضمن مباريات الجولة رقم "13" من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، بفوز الخليج بثلاثة أهداف لهدف.
أهداف المباراة سجّلها محترف الطائي "منساه" في الدقيقة "30"، قبل أن يتعادل للخليج "خالد ناري" في الدقيقة "45+2".
في شوط المباراة الثاني وفي الدقيقة "61"، ينجح محترف الخليج "فابيو مارتينيز" في تسجيل الهدف الثاني لفريقه، كما ينجح "محمد شريف" في تسجيل الهدف الثالث في الدقيقة "73".
يذكر أن شوط المباراة الأول قد شهد احتساب "13" دقيقة وقت محتسب بدلًا من ضائع، كما شهد حالتَيْ طرد لكلٍّ من: نواف القميري لاعب الطائي، وخالد ناري لاعب الخليج.
بتلك النتيجة يرفع الخليج رصيده عند النقطة رقم "13"، في حين توقف رصيد الطائي عند النقطة رقم "11".