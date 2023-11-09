دوري روشن للمحترفين: الخليج يعود بـ"ريمونتادا" ويتجاوز الطائي بثلاثية

حقّق الفريقُ الأول لكرة القدم بنادي الخليج، الفوزَ على شقيقه الطائي في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الخميس، على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية بالخبر.