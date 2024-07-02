كم تبلغ قيمة الشرط الجزائي لخروج مهاجم أتليتكو مدريد الذي يستهدفه القادسية؟

أكدت تقارير صحفية أن الإسباني ألفارو موراتا، مهاجم أتليتكو مدريد، تلقى عرضين من الدوري السعودي للمحترفين، أحدهما من القادسية.
وبحسب ما أشار إليه الصحفي الايطالي "فابريزيو رومانو" فإن عرض القادسية الذي ضم أيضاً ناتشو قائد ريال مدريد، هو الأفضل حتى الآن.
وأوضح رومانو بحسابه الشخصي عبر منصة (إكس) أن موراتا كان دائمًا يعطي الأولوية للعودة إلى الدوري الإيطالي، ولكنه حتى الآن لم يتخذ قراره بعد.
وتبلغ قيمة الشرط الجزائي في عقد اللاعب الإسباني مع أتلتيكو مدريد نحو 12 إلى 13 مليون يورو.
وكانت قد ذكرت تقارير أن ميشيل جونزاليس مدرب القادسية يحب موراتا، ويرغب في تواجده بتشكيلة الفريق بالموسم المقبل .
وسبق أن أكدت تقارير صحفية أن موراتا لا يمانع الانضمام إلى الدوري السعودي أو الدوري الإيطالي بفترة الانتقالات الصيفية.
ويمتد عقد موراتا صاحب الـ31 عامًا، مع أتليتكو مدريد حتى صيف 2024، الذى انضم إلى صفوفه منذ 2019، قادماً من تشيلسي الإنجليزي، الذي لعب لمدة 3 مواسم، كما يلعب للمنتخب الإسباني منذ 2014 .