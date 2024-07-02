كم تبلغ قيمة الشرط الجزائي لخروج مهاجم أتليتكو مدريد الذي يستهدفه القادسية؟

ويمتد عقد موراتا صاحب الـ31 عامًا، مع أتليتكو مدريد حتى صيف 2024، الذى انضم إلى صفوفه منذ 2019، قادماً من تشيلسي الإنجليزي، الذي لعب لمدة 3 مواسم، كما يلعب للمنتخب الإسباني منذ 2014 .