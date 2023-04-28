دوري روشن للمحترفين.. "الخليج" ينتفض ويُسقط "الفيحاء" بثلاثية

حقَّق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الخليج فوزًا مهمًّا على شقيقه الفيحاء في المباراة التي جمعت الفريقَين مساء اليوم الجمعة.
وانتهت المباراة التي جمعت الفريقَين ضمن مباريات الجولة الـ24 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين بفوز الخليج بثلاثة أهداف نظيفة.
أهداف المباراة سجَّلها اللاعب سوكول في الشوط الأول من المباراة في الدقيقة الـ23، ثم أضاف اللاعب مارتينيز الهدف الثاني في الدقيقة الـ54 قبل أن يضيف اللاعب بوكو الهدف الثالث في الدقيقة الـ67.
وبتلك النتيجة يرتفع رصيد الخليج عند النقطة رقم 20، في حين توقف رصيد الفيحاء عند النقطة رقم 25.