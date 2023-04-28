دوري روشن للمحترفين.. "الخليج" ينتفض ويُسقط "الفيحاء" بثلاثية

أهداف المباراة سجَّلها اللاعب سوكول في الشوط الأول من المباراة في الدقيقة الـ23، ثم أضاف اللاعب مارتينيز الهدف الثاني في الدقيقة الـ54 قبل أن يضيف اللاعب بوكو الهدف الثالث في الدقيقة الـ67.