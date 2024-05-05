وكيل" رياض محرز" يكشف حقيقة اقتراب رحيل اللاعب عن الأهلي

حسم وكيل أعمال الجزائري رياض محرز، نجم النادي الأهلي السعودي حقيقة اقتراب نهاية مستقبل اللاعب مع الفريق السعودي، والعودة للدوري الإنجليزي.
وتداولت خلال الأيام الماضية أخبار تفيد بأن محرز يفكر في الرحيل عن الأهلي بعد موسم واحد فقط، مع تكهنات تحيط باحتمال عودته إلى الدوري الإنجليزي الممتاز بما في ذلك مع "ليستر سيتي".
وقال "كامل بنجوغام" وكيل اللاعب الجزائري في تصريحات لـ"Fennec Football" إنه لا يستطيع الرد على هذه التكهنات، حيث إن الرد على الشائعات بشأن مستقبل محرز سيكون بلا نهاية.
وأشارت تصريحات وكيل محرز إلى أن التقارير التي تتحدث عن رحيله عن الأهلي لا أساس لها تماماً من الصحة، وأن اللاعب لا يزال ملتزماً مع النادي السعودي.
ويرتبط رياض محرز البالغ من العمر 33 عاماً بعقد مع الأهلي حتى يونيو 2027، وكان قد انضم لصفوفه في يوليو الماضي في صفقة بلغت قيمتها نحو 35 مليون يورو.
وقدم محرز مع الأهلي هذا الموسم أداءً مشرفاً، حيث سجل 11 هدفاً وقدم 12 تمريرة حاسمة في 30 مباراة بجميع المسابقات.