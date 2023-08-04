ناشئو "أخضر اليد" يواجهون أمريكا في ثالث مبارياتهم بكأس العالم

يخوض المنتخب السعودي لكرة اليد لدرجة الناشئين اليوم السبت ثالث مواجهاته ضمن المجموعة السابعة من بطولة العالم للناشئين التي تستضيفها كرواتيا خلال الفترة من 02 - 13 أغسطس 2023م.
وسيلتقي الأخضر منتخب الولايات المتحدة الأمريكية اليوم 05 أغسطس 2023م في آخر مباريات دور المجموعات على صالة "مارينو تسفيتكوفيتش الرياضية" بمدينة أوبتيجا الكرواتية.
ويسعى المنتخب السعودي لتحقيق الفوز الأول في البطولة؛ للحفاظ على آماله في التأهل للدور القادم، حيث سيحسم فارق الأهداف التأهل في حال التعادل بالنقاط بين منتخبين، ويمتلك الأخضر (11-) هدفاً في رصيده بنقطة وحيدة من تعادله مع الأرجنتين، فيما يمتلك منتخب الأرجنتين 3 نقاط وفارق (12+) هدفاً بعد فوزه على منتخب أمريكا، وسيلاقي منتخب ألمانيا في مواجهاته الأخيرة.
وكان أخضر الناشئين قد تعادل مع منتخب الأرجنتين بنتيجة (29-29) في اللقاء الذي جمعهم يوم الخميس الماضي، في حين خسر أولى مبارياته بالبطولة أمام منتخب ألمانيا بنتيجة (26-37)، التي جمعتهم يوم الأربعاء الماضي.
يُشار إلى أن هذه المشاركة الثانية للأخضر في بطولة العالم للناشئين تاريخيًّا بعد أن حضر في بطولات كأس العـالم مرة واحدة عام 2019م بمقدونيا.
وفي المقابل يلعب ناشئو أخضر اليد بطولة العالم لإكمال الحلقة أسوة بمنتخبَي الرجال والشباب، بعد تحقيق إنجاز فريد لأول مرة في تاريخ اللعبة والألعاب الجماعية السعودية بحضور اليد السعودية بكل فئاتها الثلاث في بطولات العالم 2023م.