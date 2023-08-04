ناشئو "أخضر اليد" يواجهون أمريكا في ثالث مبارياتهم بكأس العالم

ويسعى المنتخب السعودي لتحقيق الفوز الأول في البطولة؛ للحفاظ على آماله في التأهل للدور القادم، حيث سيحسم فارق الأهداف التأهل في حال التعادل بالنقاط بين منتخبين، ويمتلك الأخضر (11-) هدفاً في رصيده بنقطة وحيدة من تعادله مع الأرجنتين، فيما يمتلك منتخب الأرجنتين 3 نقاط وفارق (12+) هدفاً بعد فوزه على منتخب أمريكا، وسيلاقي منتخب ألمانيا في مواجهاته الأخيرة.