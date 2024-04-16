﻿أخضر الصالات ينهي تحضيراته تأهبًا لملاقاة العراق في كأس آسيا

يفتتح المنتخب السعودي الأول لكرة قدم الصالات، غدًا الأربعاء مبارياته في بطولة كأس آسيا لكرة قدم الصالات في بانكوك، المؤهلة إلى كأس العالم في أوزبكستان خلال شهر سبتمبر المقبل، عندما يلتقي نظيره منتخب العراق على صالة بانكوك أرينا في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.