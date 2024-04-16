﻿أخضر الصالات ينهي تحضيراته تأهبًا لملاقاة العراق في كأس آسيا

يفتتح المنتخب السعودي الأول لكرة قدم الصالات، غدًا الأربعاء مبارياته في بطولة كأس آسيا لكرة قدم الصالات في بانكوك، المؤهلة إلى كأس العالم في أوزبكستان خلال شهر سبتمبر المقبل، عندما يلتقي نظيره منتخب العراق على صالة بانكوك أرينا في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.
ميدانيًا؛ أنهى "أخضر الصالات" استعداداته للمباراة بإجراء حصة تدريبية على صالة بات أرينا بقيادة المدرب الإسباني أندريو بلازا، الذي عمد خلال الحصة إلى تطبيق وتنفيذ عددٍ من الجمل الفنية والتكتيكية التي تم التدرب عليها في الفترة الماضية، لتختتم الحصة التدريبية بإجراء مناورة على كامل مساحة الصالة.
من جهة أخرى؛ تقرر أن يلعب "أخضر الصالات" مباراة غدًا أمام نظيره منتخب العراق بالطقم الأخضر كاملاً.
يُذكر أن قرعة بطولة كأس آسيا لكرة قدم الصالات 2024 في بانكوك، المؤهلة لكأس العالم في أوزبكستان في سبتمبر المقبل، أوقعت "أخضر الصالات" في المجموعة الثانية بجانب منتخبات أوزبكستان والعراق وأستراليا.