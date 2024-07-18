الآسيوي يعاقب الهلال والنصر

فرض الاتحادُ الآسيوي لكرة القدم عقوبةً مالية على الهلال والنصر السعوديين، وذلك بسبب مخالفات ارتكبها الفريقان في خلال الأدوار الإقصائية، من منافسات دوري أبطال آسيا في الموسم الماضي 2023/ 2024.