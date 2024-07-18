الآسيوي يعاقب الهلال والنصر

فرض الاتحادُ الآسيوي لكرة القدم عقوبةً مالية على الهلال والنصر السعوديين، وذلك بسبب مخالفات ارتكبها الفريقان في خلال الأدوار الإقصائية، من منافسات دوري أبطال آسيا في الموسم الماضي 2023/ 2024.
قرّرت لجنةُ الانضباط في الاتحاد الآسيوي معاقبةَ النصر ماليًّا بغرامة قدرها 30 ألف دولار؛ بسبب إلقاء الجماهير زجاجات المياه وبعض المقذوفات في مباراة العين الإماراتي بدور الثمانية ببطولة دوري أبطال آسيا.
كما تمّ تغريمه بمبلغ 15 ألف دولار؛ لرفض لاعبيه المرور في المنطقة المختلطة ومقاطعة وسائل الإعلام عقب لقاء العين.
وعاقبت لجنةُ الانضباط الهلالَ بدفع غرامة قدرها 20 ألف دولار وفقًا للوائح البطولة؛ لعدم تجهيز الغرفة الطبية في مباراة سباهان الإيراني.
وألزمت ناديَ الهلال بدفع غرامة مالية قدرها 16 ألفًا و750 دولارًا؛ لإلقاء زجاجات المياه في مباراة سباهان أيضًا.
كما تمّ تغريمه أيضًا مبلغ 10 آلاف دولار؛ وذلك لامتناع اللاعب سالم الدوسري عن اللقاء الإعلامي عقب مواجهة العين الإماراتي في نصف نهائي دوري الأبطال.