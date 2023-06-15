مدرب النصر رودي غارسيا مدرباً لبطل الدوري الإيطالي

أعلن نابولي بطل الدوري الإيطالي يوم الخميس تعيين الفرنسي رودي غارسيا ليكون مدرباً له في الموسم المقبل وذلك خلفاً للمستقيل لوتشيانو سباليتي الذي رحل عن منصبه عقب نهاية الموسم الماضي.