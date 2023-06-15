مدرب النصر رودي غارسيا مدرباً لبطل الدوري الإيطالي

أعلن نابولي بطل الدوري الإيطالي يوم الخميس تعيين الفرنسي رودي غارسيا ليكون مدرباً له في الموسم المقبل وذلك خلفاً للمستقيل لوتشيانو سباليتي الذي رحل عن منصبه عقب نهاية الموسم الماضي.
وغرد بطل الدوري الإيطالي عبر حسابه الرسمي على "تويتر" قائلاً:" رودي جارسيا هو المدرب الجديد لنابولي.. مرحباً بكم".
وكتب الرئيس أوريليو دي سانتيس عبر "تويتر": يسرني الإعلان عن تعيين رودي غارسيا مدرباً للفريق الموسم المقبل".
وأقيل غارسيا من تدريب وصيف دوري روشن فريق النصر في أبريل الماضي بعدما تولى تدريبه مطلع الموسم الماضي.
وسبق أن خاض المدرب الفرنسي، صاحب الـ 59 عاماً، تجربة في الدوري الإيطالي، رفقة نادي روما خلال الفترة من 2013 - 2016.
وحقق رودي بطولة الدوري الفرنسي مع ليل، كما درب ليون ومارسيليا في فرنسا وروما في إيطاليا.