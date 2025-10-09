لاعب الأخضر عبدالرحمن العبود يتعرّض لإصابة ويُنقل إلى المستشفى

استأنف المنتخب السعودي الأول لكرة القدم مساء اليوم (الخميس) برنامجه الإعدادي في معسكره المقام حاليًا بمحافظة جدة، استعدادًا لمواجهة منتخب العراق يوم الثلاثاء المقبل، ضمن المجموعة الثانية من الملحق الآسيوي المؤهل إلى كأس العالم 2026.