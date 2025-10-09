لاعب الأخضر عبدالرحمن العبود يتعرّض لإصابة ويُنقل إلى المستشفى

استأنف المنتخب السعودي الأول لكرة القدم مساء اليوم (الخميس) برنامجه الإعدادي في معسكره المقام حاليًا بمحافظة جدة، استعدادًا لمواجهة منتخب العراق يوم الثلاثاء المقبل، ضمن المجموعة الثانية من الملحق الآسيوي المؤهل إلى كأس العالم 2026.
ميدانيًا، قسّم المدير الفني إيرڤي رينارد لاعبي الأخضر إلى مجموعتين؛ ضمّت الأولى اللاعبين الذين شاركوا بصفة أساسية في المباراة الماضية أمام منتخب إندونيسيا، حيث خضعوا لتمارين استرجاعية داخل النادي الرياضي.
فيما ضمّت المجموعة الثانية بقية اللاعبين، وبدأت حصتهم التدريبية التي أُقيمت على الملعب الرديف بمدينة الملك عبدالله الرياضية بتمارين الإحماء، تلتها تمارين المربعات، قبل أن تُجرى تقسيمة على نصف مساحة الملعب، واختُتمت الحصة بتمارين الإطالة.
وعلى صعيد متصل، لم يُكمل اللاعب عبدالرحمن العبود الحصة التدريبية بعد تعرّضه لإصابة أثناء التمرين، حيث فضّل الجهاز الطبي نقله إلى أحد المستشفيات لإجراء الفحوصات والأشعة اللازمة لتحديد طبيعة الإصابة.
ويواصل الأخضر استعداداته مساء غدٍ (الجمعة) بحصة تدريبية مغلقة على الملعب الرديف بمدينة الملك عبدالله الرياضية، عند الساعة الخامسة والنصف مساءً.