رياضة
إثارة وندية مرتقبة في "ديربي الرياض" بين الهلال والشباب الليلة في "المملكة أرينا"
الاتفاق يستضيف الحزم.. ضمن الجولة السابعة من دوري روشن
تُستكمل اليوم الجمعة منافسات الجولة السابعة من دوري روشن السعودي للمحترفين بثلاث مباريات، أبرزها "ديربي الرياض" الذي يجمع الهلال والشباب، وجاءت المباريات على النحو الآتي:
- الأخدود × النجمة – على ملعب مدينة الأمير هذلول بن عبدالعزيز الرياضية بنجران
- الهلال × الشباب – في ديربي الرياض على ملعب "المملكة أرينا" بالرياض
- الاتفاق × الحزم – على ملعب "إيجو" في الدمام
مباريات السبت
تُختتم منافسات الجولة غدًا السبت بثلاث مواجهات حاسمة:
- التعاون × القادسية – على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة
- الخليج × الاتحاد – على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام
- النصر × الفيحاء – على ملعب "الأول بارك" في الرياض