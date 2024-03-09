برعاية خادم الحرمين ونيابة عن ولي العهد.. "فيصل بن بندر" يحضر حفل كأس المؤسس للخيل العربية الأصيلة

تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ونيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-، حضر الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، أمير منطقة الرياض، أمس السبت حفل سباقات الخيل السنوي على كأس المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن -رحمه الله- للخيل العربية الأصيلة والخيل المهجنة الأصيلة (الثروبيرد)، الذي ينظمه نادي سباقات الخيل بميدان الملك عبدالعزيز بالجنادرية في الرياض.
وكان في استقباله لدى وصوله الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز، والأمير بندر بن خالد بن فيصل بن عبدالعزيز رئيس مجلس إدارة هيئة الفروسية رئيس مجلس إدارة نادي سباقات الخيل، والأمير عبدالله بن فهد بن عبدالله بن محمد بن عبدالرحمن رئيس الاتحاد السعودي للفروسية عضو مجلس إدارة هيئة الفروسية عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، والأمير عبدالله بن متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز، والأمير فهد بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز.
وبدأ الحفل بعزف السلام الملكي، ثم بدأ الشوط الحادي عشر المخصص لـ"كأس المؤسس" للخيل العربية الأصيلة إنتاج محلي لعمر أربع سنوات، وجائزته 5 ملايين ريال، على مسافة 1600 متر.
وحققت المركز الأول الفرس "مبارزة عذبة" لأبناء الأمير خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، وتدريبات ناصر بن مطلق، وقيادة الخيال عادل الفريدي، وتسلم الكأس الأمير فهد بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز.
ثم بدأ الشوط الثاني عشر المخصص لـ"كأس المؤسس" للخيل المهجنة الأصيلة (الثروبيرد) إنتاج محلي عمر ثلاث سنوات، وجائزته 5 ملايين ريال، على مسافة 1600 متر.
وحقق المركز الأول في "كأس المؤسس" الجواد "ضيدان" العائدة ملكيته لأبناء الملك عبدالله بن عبدالعزيز -رحمه الله-، وتدريبات أحمد محمود، وقيادة الخيال كاميليو أوسبينا، وتسلم الكأس الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز.