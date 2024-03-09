برعاية خادم الحرمين ونيابة عن ولي العهد.. "فيصل بن بندر" يحضر حفل كأس المؤسس للخيل العربية الأصيلة

وكان في استقباله لدى وصوله الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز، والأمير بندر بن خالد بن فيصل بن عبدالعزيز رئيس مجلس إدارة هيئة الفروسية رئيس مجلس إدارة نادي سباقات الخيل، والأمير عبدالله بن فهد بن عبدالله بن محمد بن عبدالرحمن رئيس الاتحاد السعودي للفروسية عضو مجلس إدارة هيئة الفروسية عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، والأمير عبدالله بن متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز، والأمير فهد بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز.