متحدث وزارة الرياضة: نهاية سبتمبر تنتهي الأعمال التطويرية لمدينة الأمير عبدالعزيز بن مساعد الرياضية بحائل

وقال في بيان إعلامي، نشره عبر الحساب الرسمي على "تويتر": "إشارة إلى ما تم تداوله بشأن مدينة الأمير عبدالعزيز بن مساعد الرياضية بحائل، وعدم الانتهاء من بعض الأعمال التطويرية فيها، فإن وزارة الرياضة تود الإيضاح أن جميع الأعمال بالمدينة الرياضية كان من المقرر الانتهاء منها مع بداية الموسم الرياضي الحالي؛ إذ تم بالفعل توريد جميع الاحتياجات الخاصة بذلك، وبدأت عملية تركيب كراسي المدرجات وشاشة الملعب الرئيسية، ولكن بعض المستجدات الفنية حالت دون إكمال هذه الأعمال، حسب الجدول الزمني المعتمد.