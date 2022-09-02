متحدث وزارة الرياضة: نهاية سبتمبر تنتهي الأعمال التطويرية لمدينة الأمير عبدالعزيز بن مساعد الرياضية بحائل

أكد المتحدث الرسمي لوزارة الرياضة أن الأعمال التطويرية لمدينة الأمير عبدالعزيز بن مساعد الرياضية بحائل جارية من أجل ضمان جاهزية المنشأة قبل نهاية شهر سبتمبر الحالي.
وقال في بيان إعلامي، نشره عبر الحساب الرسمي على "تويتر": "إشارة إلى ما تم تداوله بشأن مدينة الأمير عبدالعزيز بن مساعد الرياضية بحائل، وعدم الانتهاء من بعض الأعمال التطويرية فيها، فإن وزارة الرياضة تود الإيضاح أن جميع الأعمال بالمدينة الرياضية كان من المقرر الانتهاء منها مع بداية الموسم الرياضي الحالي؛ إذ تم بالفعل توريد جميع الاحتياجات الخاصة بذلك، وبدأت عملية تركيب كراسي المدرجات وشاشة الملعب الرئيسية، ولكن بعض المستجدات الفنية حالت دون إكمال هذه الأعمال، حسب الجدول الزمني المعتمد.
وتابع البيان: "تؤكد الوزارة أن العمل جارٍ مع شركاء الأعمال لضمان جاهزية المنشأة قبل نهاية شهر سبتمبر الحالي".