"جوتا" إلى أين؟.. ناديان سعوديان راغبان في استعارته و"الاتحاد" يرفض لسبب

وكانت تقارير صحفية سابقة، قد ذكرت أن إدارة الاتحاد بصدد تسريح اللاعب البرتغالي جواو فيليبي "جوتا" عن الفريق؛ بسبب أنه غير قادر على التأقلم مع زملائه في الفريق.