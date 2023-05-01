دوري روشن: سانتو وباتنا والعقيدي والبريكان الأفضل في شهر إبريل

أعلن الفريق الفني لرابطة الدوري السعودي للمحترفين اختيار الفائزين بجوائز شهر إبريل، المقدمة من شركة روشن العقارية. حيث نجح البرتغالي نونو سانتو مدرب فريق الاتحاد بحصد جائزة أفضل مدرب للشهر وذهبت جائزة أفضل لاعب إلى المغربي مراد باتنا لاعب فريق الفتح.
ونال حارس مرمى فريق النصر نواف العقيدي جائزة أفضل حارس.
ونجح هداف فريق الفتح فراس البريكان في إحراز جائزة أفضل لاعب واعد، عن شهر إبريل في دوري روشن السعودي للجولات ( 22 - 23 - 24).
وكانت الرابطة أعلنت مع انطلاق الموسم الجديد استمرار جوائزها الشهرية لأفضل مدرب ولاعب وحارس مرمى ولاعب واعد، للموسم الخامس على التوالي في مسابقة دوري روشن السعودي، على أن يتولى الاختيار فريقها الفني، ويجري اختيار الفائزين وفقًا لعددٍ من المعايير الفنية والإحصائية المقدمة من شركة "أوبتا" الشريك الإحصائي للرابطة.