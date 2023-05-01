دوري روشن: سانتو وباتنا والعقيدي والبريكان الأفضل في شهر إبريل

وكانت الرابطة أعلنت مع انطلاق الموسم الجديد استمرار جوائزها الشهرية لأفضل مدرب ولاعب وحارس مرمى ولاعب واعد، للموسم الخامس على التوالي في مسابقة دوري روشن السعودي، على أن يتولى الاختيار فريقها الفني، ويجري اختيار الفائزين وفقًا لعددٍ من المعايير الفنية والإحصائية المقدمة من شركة "أوبتا" الشريك الإحصائي للرابطة.