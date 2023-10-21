بحضور تجاوز الـ12 ألف مشجع.. الشباب يحتفل بملعبه الجديد ويستعيد نغمة الانتصارات بثنائية في مرمى الطائي

حقَّق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب الفوز على شقيقه الطائي في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم السبت على ملعب نادي الشباب في الرياض.
وانتهت المباراة التي جمعت الفريقين ضمن مباريات الجولة الـ10 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين بفوز الشباب بهدفين نظيفين.
الجدير بالذكر أن هذه المباراة هي الأولى على ملعب الشباب الجديد؛ وشهدت احتفالية خاصة بمناسبة الافتتاح.
وجاءت المباراة وسط حضور جماهيري، تجاوز الـ12 ألف متفرج، كما شهدت حضور الرؤساء السابقين للنادي، وعدد من اللاعبين الدوليين المعتزلين.
هدفا المباراة جاءا عن طريق حبيب ديالو في الدقيقة الـ50، ثم أضاف حسين القحطاني الهدف الثاني في الدقيقة الـ90+5.
وبتلك النتيجة رفع الشباب رصيده عند النقطة الـ12، في حين توقف الطائي عند رصيده السابق البالغ 7 نقاط.