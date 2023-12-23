تصل إلى 30 مليون يورو.. عروض سعودية للتعاقد مع "غابرييل باربوسا" لاعب فلامنغو

تستعدّ العديد من الأندية السعودية لتقديم عروض ضخمة، للتعاقد مع البرازيلي "غابرييل باربوسا"، لاعب فلامنغو، خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.
وكشف موقع "torcedores" أن الأندية السعودية تراقب باهتمام وضعَ "باربوسا"، مؤكدًا على أنه يمكن للأندية تقديم عروض بقيمة 25/ 30 مليون يورو للمهاجم البرازيلي في يناير المقبل.
وأشار الموقع ذاته إلى أن المهاجم البرازيلي الذي يرتبط بعقد مع فلامنغو حتى ديسمبر 2024، لم يتمّ التفاوض معه حول التجديد، ولكن من الممكن أن يتوصّل ومجلس الإدارة إلى اتفاق في الأسابيع المقبلة.
وسبق أنْ ذكرت تقارير صحفية أن اللاعب يحظى باهتمام كبير من الأندية السعودية، وأيضًا مانشستر يونايتد الذي أبدى اهتمامًا بضمّ "باربوسا"، وكذلك ميلان الإيطالي.
وانضمّ "غابرييل" البالغ من العمر 27 عامًا، لنادي فلامنغو في يناير 2020، قادمًا من إنتر ميلان الإيطالي، ويلعب للمنتخب البرازيلي منذ 2016.