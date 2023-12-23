تصل إلى 30 مليون يورو.. عروض سعودية للتعاقد مع "غابرييل باربوسا" لاعب فلامنغو

وأشار الموقع ذاته إلى أن المهاجم البرازيلي الذي يرتبط بعقد مع فلامنغو حتى ديسمبر 2024، لم يتمّ التفاوض معه حول التجديد، ولكن من الممكن أن يتوصّل ومجلس الإدارة إلى اتفاق في الأسابيع المقبلة.