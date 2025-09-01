الأخضر يدشّن معسكره في التشيك.. ومجرشي والجهني والصانبي يكتفون بالاستشفاء

وأجرى لاعبو الأخضر حصتهم التدريبية الأولى على ملعب ABC Braník تحت إشراف المدير الفني إيرفي رينارد، حيث بدأت بتمارين الإحماء ثم الاستحواذ، أعقبها تقسيمات مصغّرة، قبل الانتقال إلى تمارين تكتيكية على التنظيم الهجومي والكرات الثابتة، واختتمت بتمارين الإطالة.