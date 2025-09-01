الأخضر يدشّن معسكره في التشيك.. ومجرشي والجهني والصانبي يكتفون بالاستشفاء

دشّن المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، اليوم الاثنين، برنامجه التدريبي ضمن معسكره الإعدادي المقام في جمهورية التشيك خلال فترة أيام "فيفا" لشهر سبتمبر.
وأجرى لاعبو الأخضر حصتهم التدريبية الأولى على ملعب ABC Braník تحت إشراف المدير الفني إيرفي رينارد، حيث بدأت بتمارين الإحماء ثم الاستحواذ، أعقبها تقسيمات مصغّرة، قبل الانتقال إلى تمارين تكتيكية على التنظيم الهجومي والكرات الثابتة، واختتمت بتمارين الإطالة.
وفي سياق متصل، اكتفى الثلاثي علي مجرشي، زياد الجهني، وعبدالرحمن الصانبي بتمارين استشفائية داخل النادي الصحي.
ويواصل المنتخب السعودي استعداداته غدًا الثلاثاء بحصة تدريبية مسائية مغلقة على ملعب ABC Braník عند الساعة الخامسة مساءً.