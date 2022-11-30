مدرب المغرب يطمئن الجماهير: "بونو" جاهز لمواجهة كندا الحاسمة

وقال الركراكي في مؤتمر صحافي عشية المواجهة: "ياسين في حالة جيدة، كان يعاني من بعض المشاكل، لم يتمكّن من اللعب ولم يلعب، وهناك لاعب آخر دخل مكانه وقدم أداءً رائعًا، وهذا يوضح الروح السائدة داخل صفوفنا".