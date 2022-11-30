مدرب المغرب يطمئن الجماهير: "بونو" جاهز لمواجهة كندا الحاسمة

طمأن مدرب المنتخب المغربي الأول لكرة القدم وليد الركراكي، الجماهير المغربية ومحبي أسود الأطلس، على حالة حارس المرمى ياسين بونو الصحية، الأربعاء، وأكد جاهزية بونو لمواجهة كندا غدًا الخميس، في الجولة الأخيرة من منافسات المجموعة السادسة ضمن كأس العالم قطر 2022.
وقال الركراكي في مؤتمر صحافي عشية المواجهة: "ياسين في حالة جيدة، كان يعاني من بعض المشاكل، لم يتمكّن من اللعب ولم يلعب، وهناك لاعب آخر دخل مكانه وقدم أداءً رائعًا، وهذا يوضح الروح السائدة داخل صفوفنا".
وكان بونو ضمن التشكيلة الأساسية للمباراة ضد بلجيكا 2-0، وخاض فترة الإحماء ووقف مع زملائه خلال عزف النشيد الوطني، لكنه شعر بالدوار عقبها؛ فقرّر الركراكي عدم المجازفة بمشاركته، والدفع بمنير المحمدي حارس مرمى الوحدة السعودي مكانه.
وأضاف الركراكي: "تحسّنت الحالة الصحية لياسين، يبقى الحارس الأول في صفوف المنتخب وأحد قادته، وسيكون جاهزًا لمباراة الغد".
ويتقاسم المغرب صدارة المجموعة السادسة برصيد أربع نقاط، مع أفضلية فارق الأهداف لرفاق لوكا مودريتش، وبفارق نقطة واحدة أمام بلجيكا الثالثة، فيما خرجت كندا خالية الوفاض بخسارتين متتاليتين.