أخضر الطائرة يحلق في الآسيوية بفوزه على أستراليا بثلاثة أشواط نظيفة

جاءت نتائج الاشواط 23/25، 26/28, 23/25 وشهدت المباراة مشاركة أغلب اللاعبين باستثناء اللاعب عمار مدني بسبب الإصابة، وظهرت الروح القتالية والحماس من لاعبي الأخضر الذين قدموا مستوى أكثر من رائع وكان لديهم الإصرار والعزيمة على تحقيق الفوز، ويعتبر الشوط الثاني هو من أبرز الأشواط بعد أن كانت النتيجة متقاربة في النقاط حتى استطاع الأخضر من حسمه لصالحه.