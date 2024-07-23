أخضر الطائرة يحلق في الآسيوية بفوزه على أستراليا بثلاثة أشواط نظيفة

حقق المنتخب السعودي لكرة الطائرة تحت 20 عامًا فوزًا مهمًا على المنتخب الأسترالي بثلاثة أشواط نظيفة، في بداية مشواره في البطولة الاسيوية الـ 22 للكرة الطائرة التي تقام في مدينة سورابايا الإندونيسية.
جاءت نتائج الاشواط 23/25، 26/28, 23/25 وشهدت المباراة مشاركة أغلب اللاعبين باستثناء اللاعب عمار مدني بسبب الإصابة، وظهرت الروح القتالية والحماس من لاعبي الأخضر الذين قدموا مستوى أكثر من رائع وكان لديهم الإصرار والعزيمة على تحقيق الفوز، ويعتبر الشوط الثاني هو من أبرز الأشواط بعد أن كانت النتيجة متقاربة في النقاط حتى استطاع الأخضر من حسمه لصالحه.
وبعد نهاية المباراة هنأ رئيس الوفد السعودي إبراهيم آل إبراهيم اللاعبين على الفوز في بداية الانطلاقة الآسيوية والتأكيد على أهمية المباريات القادمة والتأهل للدور الثاني من البطولة، ولله الحمد على هذه البداية الجميلة في البطولة القارية، ولدينا ثقة كبيرة بلاعبي الفريق ونسعى دائمًا لإسعاد جماهير المنتخب السعودي.
وسيخوض الأخضر مواجهته الثانية غدًا الأربعاء أمام البلد المستضيف منتخب إندونيسيا عند الساعة الـ 3 عصرًا على بتوقيت السعودية.