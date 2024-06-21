نجوم دوري روشن يواصلون التألق في "اليورو".. كانتي نجم مباراة فرنسا وهولندا

وقدم اللاعب صاحب الـ33 عامًا أداء رائعًا ومجهودًا كبيرًا، وأظهر نشاطًا كبيرًا في أنحاء الملعب على الصعيدَيْن الدفاعي والهجومي في المواجهة التي انتهت بالتعادل السلبي في الجولة الثانية من دور المجموعات.