نجوم دوري روشن يواصلون التألق في "اليورو".. كانتي نجم مباراة فرنسا وهولندا

واصل نجوم دوري روشن السعودي للمحترفين تألقهم في منافسات بطولة أمم أوروبا 2024، التي تستضيفها ألمانيا حتى 14 يوليو القادم.
وحصل الفرنسي نغولو كانتي، نجم نادي الاتحاد، على جائزة أفضل لاعب في مباراة فرنسا وهولندا التي أُقيمت أمس الجمعة على ملعب ريد بول أرينا في لايبزيغ، ضمن الجولة الثانية للمجموعة الرابعة لكأس أمم أوروبا (يورو 2024).
وقدم اللاعب صاحب الـ33 عامًا أداء رائعًا ومجهودًا كبيرًا، وأظهر نشاطًا كبيرًا في أنحاء الملعب على الصعيدَيْن الدفاعي والهجومي في المواجهة التي انتهت بالتعادل السلبي في الجولة الثانية من دور المجموعات.
وتعد هذه المرة الثانية في البطولة التي يُتوج بها نغولو كانتي بجائزة أفضل لاعب في المباراة؛ إذ سبق أن تُوج بمباراة فرنسا والنمسا ضمن الجولة الأولى من البطولة القارية؛ ليكون أول لاعب ينجح بالفوز بالجائزة مرتين متتاليتَيْن ضمن البطولة.
من جانبه، هنَّأ نادي الاتحاد النجم نغولو كانتي عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" قائلاً: "تهانينا لنجمنا الفرنسي نغولو كانتي لحصوله على نجومية مواجهة منتخبه في يورو 2024 للمرة الثانية على التوالي".
فيما كتب الحساب الرسمي لدوري روشن للمحترفين عبر حسابه الرسمي: "للمرة الثانية على التوالي.. لاعب دوري روشن السعودي نغولو كانتي ينال جائزة أفضل لاعب في المباراة".
الجدير ذكره أن هذه الجائزة هي الثالثة التي يحصدها لاعبون ينشطون في الدوري السعودي للمحترفين من أصل 21 جائزة لأفضل لاعب في المباراة في البطولة إلى الآن؛ إذ سبق أن نال الجائزةَ لاعبُ ضمك نيكولاي ستانشيو في مباراة منتخب بلاده رومانيا أمام كرواتيا.