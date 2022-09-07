غدًا.. مضر والخليج يتنافسان على لقب السوبر السعودي 2022

ومن الجانب الآخر يأتي الخليج راغبًا بالظفر بلقب بطولة السوبر، بعد أنْ جدّد مع المحترف الصربي نيمانيا ملادينوفيتش، كما دعّم صفوفه بقائد المنتخب البحريني حسين الصياد، وعلى المستوى المحلي تعاقد مع الرباعي الدولي: رامي المطيري، صادق المحسن، مرهون الماء، والحارس محمد آل سالم، فيما سيغيب الأخيران عن المواجهة بسبب الإصابة، ويقود الفريق فنيًّا اليوناني ديميتريس ديميترولاس، ويساعده الوطني موسى الهزاع، إضافة إلى مدرب الحراس العراقي كاظم ناصر، ومحلل الأداء الياباني يويا كوباياشي.